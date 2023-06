Il Torino rinforza le fasce | Buongiorno rinnova | arriva Bellanova

(Di martedì 20 giugno 2023) Scatta deciso dei granata che mettono a segno due operazioni importanti in uno dei reparti nevralgici del tecnico Juric. Cosi illeblindandoe assicurandosi dal Cagliari Raul, di ritorno dall’Inter che ha deciso di non riscattarlo. ILLE: I DETTAGLI DELLE OPERAZIONIL’ ottima stagione disputata, culminata con la convocazione in Nazionale, hanno convinto i granata a puntare su Alessandroanche per il futuro. La trattativa per il rinnovo del contratto è in dirittura d’arrivo e molto presto le parti potrranno ufficializzare l’accordo fino al 2028 con ingaggio triplicato rispetto ai 300.000 mila euro ...

Ilsi. Manca l'ufficialità ma è praticamente fatta per l'arrivo in granata di Raoul Bellanova . L'esterno di proprietà del Cagliari ma che ha giocato in questa stagione all'Inter in ...Intanto il Bayern Monaco sicon Davide Dell'Erba, centrocampista centrale classe 2004 osservato da Roberto Mancini. Ufficiale anche il trasferimento a titolo definitivo di Stefan Posch al ...

Calciomercato Torino, arriva Bellanova dal Cagliari: si limano i dettagli Sky Sport

Allegri pensa a una linea a quattro, Manna attende offerte per Bremer: il club bianconero è pronto a ogni scenario. E i giovani si tengono pronti ...Calciomercato Cagliari: Claudio Ranieri ha deciso come rinforzare l’attacco: chiesto Manolo Gabbiadini che conosce bene dalla Samp Claudio Ranieri ha avanzato la prima richiesta al Cagliari per rinfor ...