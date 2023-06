Il Sugo buono in centro a Milano

(Di martedì 20 giugno 2023) «Make Duomo great again», dicono scherzando Matteo Ceppi e Annaclara Caimi quando parlano della location del loro ristorante che si trova in pieno. Dopotutto quante volte vi è capitato di trovarvi nel cuore di una città e di non sapere dove sbattere la testa per mangiare qualcosa di decente e che non vi costasse un rene? È con l’idea di restituire ilai cittadini e a chi semplicemente vuole mangiare bene, chenasce ain via dell’Unione, a pochi passi dal Duomo, nell’aprile 2021. Matteo lo chiama «fast fine dining» perché all’inizio non doveva essere un vero e proprio ristorante. «Lo abbiamo chiamatoperché avevamo questa postazione al bancone dove mettere queste pentolone giganti dicol quale riempire le michette, panino ...

Il riso è un alimento moltoe consigliato in ogni alimentazione (sia per grandi che per ... pomodori, mais, insalata, melanzane e così via: sarà coloratissima e freschissima! Gnocchetti al. ...Come preparare in quattro e quattr'otto delle polpette aldi pomodoro davvero strepitose Per accontentare grandi e piccini arriva un piatto tradizionale:, facile e veloce! Con i consigli di Benedetta Rossi, però, sarà davvero insuperabile! ...Ildi pomodoro, per essere davvero, non deve essere troppo acido e neppure dolciastro. Inoltre, va insaporito con qualche erba aromatica. Oltre a origano, timo e prezzemolo, di certo, l'...

Melanzane, pomodoro e formaggio! Gli involtini di melanzane fatti così sono super saporiti. Solo 60 Kcal LaTuaDietaPersonalizzata

Daniele Botticelli | Ritomo Miyata torna alla vittoria in Super Formula a Sugo, ottenendo la propria seconda vittoria stagionale dopo Suzuka al termine di una ...Come preparare in quattro e quattr’otto delle polpette al sugo di pomodoro davvero strepitose Per accontentare grandi e piccini arriva un piatto tradizionale: buono, facile e veloce! Con i consigli ...