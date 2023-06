(Di martedì 20 giugno 2023) Un mese fa, quando la sua città e mezza Emilia Romagna erano immerse nel fango, ildiEnzo Lattuca (Pd) aveva ricevuto una telefonata da Giorgia Meloni: «Il first appeared on il manifesto.

Lui, che è puredi Terni e, intanto, ha fatto aprire pure i primi cantieri di lavori ... Tutto ancora da vedere per Jonathan Alexis Ferrante al, mentre pare che il Trento non sia più ...... un parco di Forlì , un giardino di, una scuola della frazione di Ravenna Fornace Zarattini, ... Pochi giorni, fa ildi Faenza, Massimo Isola - la città è stata colpita da due alluvioni in ...... Marco Panieri,di Imola, per la Città metropolitana di Bologna, e i presidenti di Provincia Giorgio Zanni (Reggio Emilia), Enzo Lattuca (Forlì -), Michele De Pascale (Ravenna), Jamil ...

Il sindaco di Cesena: «Commissario e fondi, basta prese in giro» Il Manifesto

Clima (Italia) Le promesse di Meloni a Enzo Lattuca (Pd) sono cadute nel nulla: «Risorse in ritardo: i 300 milioni arrivati, quasi tutti già spesi. Il governo separa l’emergenza dalla ricostruzione, m ...A seguito dell'alluvione che, lo scorso mese, si è abbattuta sull'Emilia-Romagna "insieme alle istituzioni si è fatto quello che si poteva per tamponare l'emergenza, la ricostruzione deve ripartire su ...