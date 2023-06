Il Satrico 2022 di “Casale del Giglio” è Gran Medaglia d' Oro e Bianco Rivelazione Italia al Concours Mondial de Bruxelles 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Si è conclusa con tre prestigiosi risultati per l'azienda “del” di Borgo Le Ferriere, la 30esima edizione delde, Sessione Vini Bianchi & Rossi, svoltasi nei giorni scorsi nella suggestiva cittadina di Porec, in Croazia. Dopo aver degustato 7.504 vini, provenienti da ogni parte del mondo, la giuria del concorso ha assegnato lad'Oro al, che è risultato uno dei 9 vinini sui 1.400 in concorso ad aver ricevuto questo riconoscimento, e lad'Oro al Mater Matuta 2018. Non solo: ilha ricevuto anche la menzione di “Vino...