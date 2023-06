Il primo sciopero nella storia degli esports

(Di martedì 20 giugno 2023) Si narra che ilversodel calcio risalga al 1909, quando Charlie Roberts e Billy Meredith iniziarono unosindacale per protestare contro lo strapotere dei proprietari delle squadre. Quest’ultime si erano infatti avvantaggiate dal passaggio nel 1885 del calcio inglese al professionismo ma continuavano a pagare i giocatori poco più dei dilettanti. Probabilmente tra decine d’anni ricorderemo il 2023 come il 1909. Solo che quest’anno è stato il turnoe delstorico promosso dai giocatori professionisti di League of Legends. La scena competitiva globale del MOBA di Riot Games è costituita da diverse leghe continentali o nazionali in modo da ricoprire determinate aree geografiche. Se in Europa abbiamo l’LEC, che dal 2023 accoglie al suo interno ...

Esports, cosa ci dice il primo sciopero della loro storia L'Ultimo Uomo

