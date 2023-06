Il primo commento a caldo di Cristina Scuccia sull’esperienza a L’Isola dei Famosi 

(Di martedì 20 giugno 2023), le prime parole dell’ex naufraga dopo l’avventura vissuta adeiè stata una delle protagoniste più discusse di The Voice nel lontano 2014. L’ex suora vinse proprio quell’edizione con la sua impeccabile voce. Lapochi mesi fa ha deciso di abbandonare il convento lanciando il suo nuovo singolo dal titolo “La felicità è una direzione”. Leggi anche –> Nikita Pelizon sul set con i fan: l’ex gieffina annuncia dettagli sul suovideoclip Ecco le prime parole dell’ex naufraga…lo scorso 17 aprile è sbarcata in Honduras prendendo parte alla nuova edizione del reality show,dei Famosi. La cantante è stata una delle concorrenti più amate e seguite ...

Se il fascicolo sul ripristino della natura non passerà alla plenaria di luglio, sarà il... L'ufficio di Weber non ha risposto alla richiesta di EURACTIV di unpiù dettagliato al momento ...'Al neo assessore gli auguri per il nuovo ed importante incarico assunto nell'ambito della giunta comunale in un settore nevralgico per la vita della nostra comunità', ildelcittadino ...... ci piacerebbe riuscire a portare un convegno, un ricordo tra queste affascinanti case di pietra che trasudano storia' ildel presidente Alessandro Briatore. Presente anche il...

Kourtney Kardashian aspetta il suo primo figlio da Travis Barker: le reazioni e le nuove foto Vanity Fair Italia

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le denunce di donne che hanno raccontato di aver subito molestie in alcune agenzie pubblicitarie a ...Con la vittoria nella 24 ore di Spa, il 35enne diventa il primo italiano ad avere conquistato le tre classiche di endurance ...