Il presidente del Lecco | «Se Foschi rimarrà in B? Penso proprio di sì»

(Di martedì 20 giugno 2023) Paolo Di Nunno, allenatore del, ha parlato a Tuttosport del futuro di Luciano, tecnico del club Paolo Di Nunno, allenatore del, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Sein B?di sì. Ha espresso il desiderio di continuare con noi, ha detto di sentirsi un po’ lecchese, non vedo perché si debba cambiare. È in scadenza di contratto, ma non dovrebbero sorgere problemi perché possa fare una categoria importante che si è conquistato. La città e la tifoseria lo adorano. Il mercato? Non abbiamo il direttore sportivo. Ho otto figli, due di loro – Cristian e Gino – i più a contatto col mister sapranno fare le scelte migliori. La nostra forza è stata il gruppo che verrà preservato. Il capitano Giudici, Lepore, Battistini e tanti ...

'Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il dramma ' dei rifugiati. Sono le paroledella Repubblica in occasione della Giornata mondialerifugiato . Sergio Mattarella ricorda così i 'circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, costretti a ...Tutti in piedi per Silvio Berlusconi , ma i consiglieriMovimento 5 stelle disertano l'Aula . Il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto commemorare l'exConsiglio, morto lo scorso 12 giugno, nella seduta di oggi. IlFederico Romani ha iniziato il proprio discorso con la celebre frase della discesa in campo'94 ('l'Italia ...Siamo consapevoli che riuscirà a dare un importante contributo per la crescitapartito', aveva detto l'exdella Regione annunciando lo scorso settembre la nomina di Genova, che nel ...

Bimbo ucciso in auto da YouTuber, il presidente del consorzio di Casal Palocco: «Chiesti al Comune dossi contro la velocità» Corriere Roma

Ho visto qualche giorno fa la presidente Meloni abbracciare Elon Musk, da due anni padre grazie alla gestazione per altri (gpa). Gli avrà sussurrato nell’orecchio: «Sei un ladro di bambini, ringrazia ...Milioni di persone, 51 Pride nel Paese. Le parate per i diritti sono la prima prova di piazza contro il governo dei no ai diritti. Radaelli (Arcigay Milano): ...