Il possibile tabellone dell’Italia agli Europei Under 21 | Francia crocevia nel girone | i possibili incroci dai quarti alla finale

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Da domani saranno gli21 a caratterizzare l’estate calcistica. Sedici squadre si sfideranno per il titolo continentale, tra cui l’Italia di Paolo Nicolato, a secco di titoli dall’ormai lontano 2004. Gli azzurrini hanno unche appare alquanto difficile con Svizzera, Norvegia e soprattutto, che appare come la squadra più accreditata per la prima piazza. Tanto, tanto talento per i transalpini, che possono vantare molti giocatori già protagonisti nelle loro squadre di club in patria. Guardando la classifica marcatori, due giocatori convocati per questa competizione sono in top 15; Amine Gouiri è stato uno dei trascinatori del Rennes quarto in classifica, mentre Elye Wahi ha permesso con i suoi 19 gol ad appena vent’anni la salvezza comoda del suo Montpellier. Probabilmente da questa sfida ...