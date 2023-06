Il piano Ue per restituire 1 milione di ettari per la biodiversità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Il dibattito al Parlamento europeo riguardo alla legge sul Ripristino della natura (Nature Restoration Law) si focalizza sull’opportunità di sacrificare una parte della produzione agricola al fine di preservare la. Questa proposta normativa, avanzata dalla Commissione europea nel giugno del 2022, rappresenterebbe un importante traguardo a livello europeo, poiché stabilirebbe obiettivi vincolanti per i governi al fine di ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Attualmente, si stima che circa l’80% degli habitat in Europa versi in condizioni precarie. Gli esperti avvertono che, se non si agisce, i cambiamenti climatici avranno conseguenze ancora più gravi. Pertanto, Bruxelles ha elaborato un progetto di legge volto al ripristino della, sia nelle aree naturali terrestri che marine, nonché nelle zone agricole e urbane. La ...