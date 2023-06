Il Pd chiama il M5s | il piano di Schlein e l’addio di Renzi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Le prime elezioni da quando Ellyè guida del Partito Democratico non sono andate benissimo per il centrosinistra, con le forze di Governo che hanno confermato la loro supremazia nella maggior parte dei centri andati al voto e con i sondaggi che non sorridono più di tanto. L’effetto, che aveva portato alla risalita nelle rilevazioni degli istituti sul voto degli italiani, infatti, sembra essersi esaurito da settimane, ma la segretaria del Pd non getta la spugna e non ha intenzione di fare un passo indietro come spesso capitato ai suoi predecessori. “Il giochino del logoramento del segretario non funzionerà” ha detto alla direzione nazionale del partito, con un chiaroda mettere in campo per risollevare le sorti del Pd e del centrosinistra. Ildi EllyNel corso delle ...