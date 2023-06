Il Pci aveva molte virtù | ma Schlein ne ha ereditato solo i vizi

(Di martedì 20 giugno 2023) Porte chiuse come ai bei tempi, poca Italia nella relazione della segretaria e nessun tentativo di capire le ragioni degli altri, come, al contrario, facevano i comunisti. E l'errore di chiedere la sponda M5s, dimenticando di aver vinto a Roma, Milano, Torino e Firenze nonostante i Cinque stelle

Porte chiuse come ai bei tempi, poca Italia nella relazione della segretaria e nessun tentativo di capire le ragioni degli altri, come, al contrario, facevano ...Berlusconi e la pubblicità, come il Pci di D'Alema fece fallire gli sforzi di contenere la tv, Scalfari, Caracciolo e la guerra di Segrate.