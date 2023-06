Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler nuove puntate | Gemma e Marco potrebbero dire addio al passato

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 giugno 2023) Cosa accadrà nellede Il8, in programma per il mese di settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1? Al centroscene ci saranno in primis le vicende riguardanti, i due si ritroveranno a prendere in mano le redini della propria vita: insieme matureranno l’idea di lasciare Milano e trasferirsi in America. Zanatta condividere con il suo amoroso la gioia di diventare mamma. Il8,protagonistiL’appuntamento con lede Il...