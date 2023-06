Il Napoli spinge per Beto | nell’operazione può rientrare Gaetano

Leggi su dailynews24

(Di martedì 20 giugno 2023) Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilstarebbe continuando il proprio pressing per arrivare adell’Udinese Ilè in trattativa per ingaggiare l’attaccante dell’Udinesein estate. I campioni della Serie A hanno avuto i primi contatti con i friulani per un accordo, mentre formulano i piani per la difesa del titolo. Hanno L'articolo