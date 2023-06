Il messaggio di allarme per una grave emergenza in arrivo sui nostri cellulari

(Di martedì 20 giugno 2023) Su milioni dista per arrivare undiper una. Ad un orario ancora da stabilire, gli smartphone di milioni di cittadini italiani suoneranno, anche se impostati in modalità silenziosa, annunciando una situazione di gravissimo pericolo, una catastrofe...

A diffondere l'è stata la Guardia Costiera di Boston, impegnata nel coordinamento di ... limitandosi ad assicurare - in uncarico di ansia crescente - "pensieri e preghiere" per i ...A diffondere l'è stata la Guardia Costiera di Boston, impegnata nel coordinamento di ... limitandosi ad assicurare - in uncarico di ansia crescente - "pensieri e preghiere" per i ...A diffondere l'è stata la Guardia Costiera di Boston , impegnata nel coordinamento di ... limitandosi ad assicurare - in uncarico di ansia crescente - "pensieri e preghiere" per i ...

Toscana e Sardegna sperimentano per prime l'allerta nazionale Agenzia ANSA

È corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo privato disperso usato come mezzo per portare turisti facoltosi a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantic ...Occhio al rialzo dei tassi. La «guerra all’inflazione» dichiarata dalla Bce può avere l’effetto di «indurre recessione». L’allarme, pacato nei toni ...