Il Gruppo Wagner recluta con i videogiochi | «Cerchiamo giovani con background nel gaming come specialisti di droni»

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilstando personetra i 21 e i 35 anni con un «nel» per ingaggiarle in qualità didi, mentre cerca di espandere il proprio bacino di soldati dopo le pesanti perdite subite. È quanto rivela l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) citato dal Guardian. Per il propriomento, i mercenari stanno diffondendo messaggi sui propri canali social in cui riferiscono che non è necessaria esperienza pregressa nel settore. Inoltre, garantiscono l’assicurazione sanitaria e sulla vita, l’equipaggiamento moderno e la garanzia che ogniriceverà ogni pagamento promesso. L’ISW riferisce anche di un’intercettazione audio pubblicata dalla Direzione ...

Un po' come se avesse dichiarato guerra all'esercito di Mosca: l leader deldi mercenari russi, Yevgeny Prigozhin, è coinvolto in 'un altro sforzo deliberato per minare l'autorità delle autorità militari ufficiali' in Russia, scrive il Ministero della Difesa ...Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, facendo riferimento alla dichiarazione di ieri del fondatore delYevgeny Prigozhin 'di aspettarsi una risposta dal Ministero della Difesa ...Ilsta reclutando persone giovani tra i 21 e i 35 anni con un "background nel gaming" per ingaggiarle in qualità di specialisti di droni, mentre cerca di espandere il proprio bacino di ...

Gli ex prigionieri reclutati da Wagner tornano in Russia dopo l'Ucraina: il dato di Prigozhin Corriere del Ticino

Esplosioni nella notte a Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. L'allarme antiaereo è scattato in 15 regioni dell'Ucraina. La Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia, assicura ...Nella notte sono continuati i massicci attacchi a Kiev e in altre regioni. La Wagner recluta esperti videogiochi per pilotare droni ...