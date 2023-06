Il gruppo Wagner cerca giovani bravi con i videogiochi per i droni-kamikaze | Guadagni sicuri

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 giugno 2023)videogiocatorinsi per manovrareda guerra, stipendio adeguato e assicurazione sulla vita. Sono i termini della campagna di reclutamento delalle prese con pesanti perdite in Ucraina. La brigata di mercenari che fa capo all'imprenditore russo Yevgeny Prigozhin, uomo di fiducia del presidente Vladimir Putin, sta ingaggiando persone di età compresa tra i 21 e i 35 anni con un "background di gioco" per lavorare come specialisti di, nel tentativo di espandere il proprio bacino di reclutamento dopo le pesanti perdite subite. A rivelarlo è l'Institute for the Study of War nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto citato dal Guardian. I reclutatori delstanno pubblicando annunci sui social in cui spiegano che non hanno bisogno di ...