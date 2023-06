Il governo vuole introdurre un nuovo reato contro creator e YouTuber che “istigano alla violenza”

(Di martedì 20 giugno 2023) È ilche guardapancia del Paese e che segue la cronaca dei fatti. Si concretizza un episodio – possibilmente cruento – che fa discutere per giorni e che offre materiali ai giornalisti di ogni tipo? Ecco che ilsi inserisce con una sua proposta di legge o – meglio – con l’annuncio di una proposta di legge che ricalchi esattamente le intuizioni del cittadino medio che sostiene una discussione nel bar del proprio Paese. L’intervista rilasciata al Messaggero dal sottosegretarioGiustizia, il leghista Andrea Ostellari, va proprio in questa direzione: l’episodio deglis TheBorderLine, protagonisti di un incidente a Casal Palocco nel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni, ha sicuramente fatto partire l’effetto domino, arrivando nelle stanze delle istituzioni. Che, ...

...all'Europa Il Regno Unitoche l'FSMB dia alle autorità di regolamentazione i poteri necessari per stabilire le regole sulle criptovalute su cui il Tesoro, il braccio finanziario del, si ...... hanno stabilito di mantenere interazioni di alto livello, secondo ilcinese. 3. Rivalità ... "fare appello ed essere considerato costruttivo nei confronti dei partner del Sud del mondo" . ...... con oltre 260 progetti culturali e ambientali lanciati dallocale sulle isole di Minorca, ... con il 47% dei turisti chevivere un soggiorno nello Stivale, parliamo di quasi un ...

Il governo vuole introdurre una norma penale per punire gli youtuber con il carcere fino a 5 anni Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il deputato della Lega Mirco Carloni, primo firmatario della proposta di legge contro il meat sounding, ha attaccato la carne coltivata.