Il Gladiatore Russell Crowe testimonial Roma per Expo 2030

(Di martedì 20 giugno 2023) E' dil'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione per la candidatura all'. E con il Colosseo in apertura che fa da sfondo all'annuncio del progetto, non poteva essere ...

non poteva essere che Russell Crowe a chiamare tutti a votare per la capitale italiana: "Roma - il mio segnale liberate l'umanità" dice l'attore ricalcando la sua battuta più celebre ne 'Il Gladiatore'. I messaggi di Mattarella e Papa Francesco Expo 2030, Roma presenta il progetto ai commissari Russell Crowe, il testimonial per Roma È di Roma l'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione. "Io sono Russell Crowe e sono un ex generale, poi schiavo, poi gladiatore; ma questo è successo tanto tempo fa. Oggi ho solo l'onore di parlarvi come Ambasciatore di Roma nel Mondo. Mi dispiace di ...

LES-MOULINEAUX (PARIGI), 20 GIU - E' di Roma l'apertura più spettacolare dei 30 minuti di presentazione per la candidatura all'Expo 2030. (ANSA) ...A sostenere la candidatura italiana al Bei c'erano Carlo Ratti, Samantha Cristoforetti. Mehret Tewolde e Giampaolo Silvestri. La premier ha illustrato il progetto. Con lei a Parigi anche il sindaco Gu ...