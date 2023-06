Il geologo Alberto Prestininzi | “Non esiste emergenza climatica”

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu – L’è un dato scientifico assoluto? La cultura mainstream vorrebbe sostenere di sì, il mondo della scienza invece è alquanto diviso sulla questione. Tra climatologi, geologi, vadi ed eventuali, tra gli scienziati c’è tutt’altro che unanimità sulla questione. L’ultima affermazione in senso contrario ai diktat nel merito viene dal: “Non c’è” Intervistato durante la trasmissione Quarta Repubblica,, professore universitario e fondatore del Centro di ricerca rischi geologici lo ha detto chiaro e tondo: “Sappiamo che in un certo periodo i ghiacciai erano completamente estinti. Noi stiamo uscendo dalla fase ...

L'intervista a "Quarta Repubblica": "Il pianeta dal punto di vista del clima non è mai stato bene come adesso"