Il filo rosso che lega le banlieues parigine e l’hinterland milanese

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Giacomo Miraldi, in arte 18CARATI, e? un regista del, precisamente di Cernusco Sul Naviglio. È proprio qui, nel quartiere Tre Torri, che ha iniziato la sua carriera da regista, documentando giorno dopo giorno cio? che lo circonda. La Trappola e? un cortometraggio unico: la storia e? il sequel dell’opera prima del regista, intitolata La Tela. In La Trappola il protagonista è Andrea. Il ragazzo, pugile promettente, ha più di vent’anni, la testa sulle spalle ed e? consapevole delle sue azioni. Nel quartiere filtra un clima di tensione, dove si riconosce la classica periferia di Milano in tutta la sua autenticità. Qui le tentazioni negative sono dietro all’angolo, ma fanno parte della poesia del borgo. Tra le palazzine sono intelligibili messaggi di unione e forza. Il quartiere è una trappola dove soldi facili e amore convivono ...