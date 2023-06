Il figlio di Joe Biden patteggia dopo 5 anni di indagini | l’accordo sui reati fiscali e la pistola comprata quando si drogava

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo preliminare con Hunterdel presidente Usa Joe, con cui si dichiarerà colpevole di dueminori per evasione fiscale e uno legato al possesso di una. Ilmento eviterà ad Hunteril carcere,una lunga indagine durata circa cinque. Come riporta il Washington post,dovrà essere approvato da un giudice federale. In base alsu cui hanno lavorato per mesi gli avvocati dijr e i procuratori federali, l’indagato si dichiarerà colpevole per non aver pagato in tempo le tasse del 2017 e del 2018 e accetterà la libertà vigilata. Sujr pendeva poi l’accusa ...