Il collettivo apre il poliambulatorio nel Comune A Bologna tutto si può | basta essere di sinistra

Luppoleria) CISCO & THE COCKERELS - LIVE - Colazione da Tiffanyi Venerdì Piacentini 2023 con ... dove ilDrag Attack animerà un party senza frontiere, con musica house e techno e DJ di ...la serata Dione Roach , alunna della 4 edizione di The Photo Solstice , che presenta The ... raffigurati davanti a dei fondali dipinti da Roach stessa con undi pittori detenuti. La ...Da Jacopo Godani chele cerimonie al progetto speciale site specific di Silvia Gribaudi che ... Elìas Aguirre e ilQabalum dalla Spagna e l'artista di origini bulgare Krassen Krastev ...

Rodri esagerato vince sei premi in nove giorni: adesso si apre uno ... Fanpage.it

Le sessanta scuole Penny Wirton fondate da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi, si sono riunite a Roma per un'assemblea nazionale. Insegnanti, volontari, migranti uniti in queste scuole che sono una ver ...Le sessanta scuole Penny Wirton fondate da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi, si sono riunite a Roma per un'assemblea nazionale. Insegnanti, volontari, migranti uniti in queste scuole che sono una ver ...