Il club dell’Arabia Saudita cerca di attirare la grande stella del Tottenham con un’offerta di 60 milioni di euro

... il centrocampista'Arsenal, e con Saul Niguez'Atletico ... è orientato a dire di sì e a volare in. Affari con il ...il Chelsea Si allunga intanto la lista delle operazioni che i...Le trattative dovranno essere impostate col Barcellona,con ...stanno spingendo per una soluzione che arriva dall'Saudita ...ad acquistare il cartellino e farsi carico interamente'alto ...... ilcapitolino lo solleva dall'incarico, richiamando Luciano ...del 2022 comincia la sua ultima esperienza in panchina in... prima'addio del centrocampista camerunense nell'estate 2018 ...

C’è un legame più che sospetto tra il Chelsea e l’Arabia Saudita Undici