Il boom della second hand economy in Italia

(Di martedì 20 giugno 2023) Lainè sempre più diffusa, passando da passione di nicchia a trend e infine a vero e proprio stile di vita da rivendicare con orgoglio. Persone diverse, di ogni età e genere, di ogni città ed estrazione, vedono nellaun’economia diversa, di cui essere protagonisti. Un modo per dare valore agli oggetti, per rendere più leggera la propria impronta ambientale, per dare e ricevere valore e per guadagnare in modo smart. Sì, perché lanon è solo vendere e comprare, è un modo di scegliere, di abitare, di muoversi. È un modo di creare valore, economico, sociale e ambientale. Nel 2022 sono state 24 milioni le persone che si sono rivolte alla compravendita dell’usato, generando un valore di 25 miliardi di €, pari all’ 1,3% del PIL. Un ...

Il turismo sta vivendo un vero e proprio, il settore delle start up è in grande espansione. ... 'C'è un racconto diverso ormaicittà - dice - . La Niaf ha visto la realtà dell'innovazione ma ...... alle ore 17.30, presso la sedebanca a Sant'Arsenio, sarà presentato il libro "I favolosi 60"... Il volume di Bojano racconta gli anni 60 dominati da Mina e daleconomico, Nel libro gli anni ......con circa 1500 ettari coltivati tutti in Calabria dove si concentra la totalitàproduzione nazionale e ben il 90% di quella mondiale e che in questi ultimi anni ha avuto un vero e proprio...

Avvocati: boom di richieste per compensazione crediti/contributi NT+ Diritto

È meglio comprare casa con un mutuo o andare in affitto Tutto dipende da dove si abita e dal reddito disponibile.Molti investitori si comportano come se non credessero agli avvertimenti della Federal Reserve sui prossimi rialzi dei tassi, sicuri che i titoli hi-tech abbiano davanti a loro prospettive di crescita ...