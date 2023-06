Il biglietto “Discover a different Tai’an” per il pacchetto Monte Taishan+Huiyou è ora disponibile online

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – TAIAN, Cina, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ — Questo è un report del Hong Kong Business Daily a cura dell'ufficio di Shandong. Di recente la città di Ta'an, nella provincia di Shandong, in Cina, ha preso completamente le redini dello sviluppo della Mount Taishan Scenic Area, integrando risorse per il turismo d'élite e lanciando ilTai'an" per il. Ilper ilporterà le aree più suggestive e gli impianti di risalita che aderiscono alla serie di perle "Mount Taishan+" a poter usufruire di vendite congiunte sulla relativa piattaforma. In seguito all'acquisto, i turisti potranno usufruire di sconti su biglietti per altre aree di interesse turistico, in base ai biglietti per il ...