Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori presenti di osservare un momento di silenzio per Silvio Berlusconi

(Di martedì 20 giugno 2023) Sullo scranno del Cavaliere in Senato è stato posto un mazzo di rose bianche. “non c’è più, ma in qualche modo c’è più di prima, nel bene e nel male cambia il rapporto tra gli italiani e la politica cone per quanto egli subisca molti contraccolpi, si può affermare che venne più volte colpito, ma mai affondato”. A conclusione del suo intervento di apertura della seduta dedicata alla commemorazione del leader di Forza Italia, il presidente del Senato,La, haaidiundi, che si è poi concluso con un lungo applauso.

Mettiamo nell'angolo odiatori impenitenti anche nel giorno del dolore, ed emerge il giudizio sull'unicità dell'uomo" l'intervento del presidente di Palazzo Madama,La. Partecipa in ..."Berlusconi non c'è più, ma forse in alcuni casi c'è più di prima". Il presidente del SenatoLa, in occasione della commemorazione in Aula per la scomparsa del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , decide così di mettere nell'angolo gli "odiatori impenitenti" e di far ...Il presidente del SenatoLainaugura con un falso storico la commemorazione del fondatore di Forza Italia, deceduto il 12 giugno scorso a 86 anni, nell'Aula di palazzo Madama ( diretta ...

Berlusconi, la beatificazione prosegue al Senato. Il falso di La Russa: “Le accuse più gravi cadute nel… Il Fatto Quotidiano

Roma, 20 giu. (askanews) - Berlusconi non c'è più, ma in qualche modo c'è più di prima', 'nel bene e nel male cambia il rapporto tra gli italiani ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...