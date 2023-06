Ibiza | ecco Off Season Perform 2023

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 20 giugno 2023) Offtorna più carico che mai a, Forte dei Marmi e Bergamo. Il grande calcio protagonista. Un progetto davvero geniale per l’estate dei calciatori, partito proprio in queste ore (da) come avevamo anticipato nel nostro blog. OffdiSport Medical Center, in partnership con Yourbestrainer asd, rappresenta a tutti gli effetti uno specifico programma di vacanza-allenamento per migliorare la consapevolezza del calciatore/atleta, incrementare le sueance a 360 gradi innalzando altresì il suo potenziale durante la stagione estiva e il proprio equilibrio psico-fisico, il tutto orientato alla ripartenza dell’attività col club. Forte dei Marmi, location tra le più ambite dell’estate italiana e internazionale, ...