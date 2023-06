Iannone FdI | “Menzogne di De Luca sul dimensionamento scolastico”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non ci sarà nessuna chiusura degli Istituti scolastici, nessuna soppressione con conseguente sacrificio di alunni, personale docente e personale non docente.La razionalizzazione è un fatto burocratico che riguarda le direzioni didattiche. Lo sa bene Deche sta armando una campagna di disinformazione e strumentalizzazione. Qualche amministratore abbocca o vuole abboccare facendo la figura dell’utile ignorante. Non c’è nessun pregiudizio ed è paradossale che a parlare siano quelli di sinistra dopo quello che hanno votato negli scorsi governi. È paradossale sentir parlare di disantropizzazione delle aree interne, di mancanza di personale ATA, di disagi e discriminazioni per i cittadini della parte sud della provincia di Salerno alla luce dell’atteggiamento di Deper il quale il Cilento e il Vallo di Diano ...