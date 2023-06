I rifugiati | il collasso del Mediterraneo e la visione del papa

Leggi su formiche

(Di martedì 20 giugno 2023) L’otto luglio del 2013 Francesco partiva per il primo viaggio apostolico del suo pontificato, destinazione Lampedusa. Giunto nel campo sportivo di Arena, in località Salina, ilha cominciato così la sua omelia: “Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo dei giornali. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta per favore”. Difficile dire in questi anni quante volte si sia ripetuto, e così in occasione di questa Giornata mondiale del rifugiato ricordare quelle ...