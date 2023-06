“I genitori sono servi dei figli” | Crepet ha ragione | ecco perché

...protestano davanti a Montecitorio rievocazioni e veicoli storici Centenario Aeronautica ... Tra alleati e nemici ciGrace (Atwell), la collega Ilsa (Ferguson, gia' presente in altri due ...La velocità e la reazione deiIl legale smentisce, come dichiarato da alcuni testimoni, ...luogo dell'incidente non avevano gli strumenti per rilevare la velocità dalla Lamborghini ma si...I mieice l'avevano, e so che è dura. Io ho la fortuna di avere dei figli sani, ma la mia ... Con la voce spezzata dalle lacrime, Zidane ha proseguito: " Posso solo dirvi una cosa:...

Gramellini sui genitori: “Ha ragione Crepet, non siamo gli amici dei figli, ma dobbiamo essere una guida” Orizzonte Scuola

In almeno otto di loro sono state trovate tracce di psicofarmaci, forse contenuti negli sciroppi per la tosse: il caso è diventato uno scandalo ...Una famiglia radicale è il titolo del libro scritto da Eugenia Roccella, oggi ministra della Repubblica per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, che l’editore Rubbettino ha pubblicato nei p ...