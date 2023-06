I fatti del 20 Giugno 2023 | la direzione del Pd | Meloni in Francia | il sommergibile disperso

(Di martedì 20 giugno 2023) ... 'L'informazione della ragione' Il Giornale: Euromanette dem Leggo: SOS Sbarchi a Lampedusa Qn: ... 'Basta risse, ora un'estate militante' = '1687238240' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ...

I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'internos ommergibile scomparso è di 90 ore, quasi quattro giorni. Questi iche fanno sempre più temere...il peggio. E' corsa contro il tempo per cercare le traccepiccolo sottomarino "Titan" ...I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'internos ommergibile scomparso è di 90 ore, quasi quattro giorni. Questi iche fanno sempre più temere...il peggio. E' corsa contro il tempo per cercare le traccepiccolo sottomarino "Titan" ...... la carenza media degli organici nel pubblico impiego è30%. Il che significa che su 3 milioni ... 'Perché i concorsi vengono, come sempre, sul general generico, e non sulla base delle ...

I fatti del 20 Giugno 2023: la direzione del Pd, Meloni in Francia, il ... Tp24

Isabella Noventa scomparve nel 2016: per il suo omicidio, sebbene il corpo non sia mai stato trovato, sono state condannate tre persone. E ora la storia è in un documentario ...Emessi dalla Procura sei avvisi di garanzia tra Bologna e il Trentino. Tra i reati ipotizzati i cassonetti in fiamme e i petardi in via Emilia Levante ...