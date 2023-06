I Carabinieri di Casal di Principe e Ostia nella nuova stagione di Avamposti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 giugno 2023)Un viaggio nei quartieri più difficili della Penisola raccontati da una prospettiva inedita, quella dei. Sul Nove torna– Nucleo Operativo, da stasera in prima serata. La troupe disegue i Nuclei Operativi dell’Arma deiper documentare le operazioni in cui sono impegnati gli uomini e le donne dell’Arma che difendono la legalità delle principali città d’Italia. Spesso operando in contesti urbani difficili dove degrado e crimine la fanno da padroni, tra narcomafie e piccoli e grandi traffici illeciti. Ogni puntata racconta la squadra deinei loro interventi, dalla pianificazione al Comando ai pattugliamenti e alle incursioni in strada, tra disarticolazioni di piazze di spaccio, perquisizioni in abitazione e irruzioni, ...