I bambini non possono avere due mamme La procura impugna gli atti di nascita di 33 bambini

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’atto giudiziario delladi Padova si legge, come riporta la stampa, che un atto diregistrato con “due” va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione. Per questo lahato glididi 33, considerati illegittimi, registrati dal sindaco Sergio Giordani all’anagrafe dal 2017 a oggi. “Le notifiche dell’zione arriveranno a tutte le 33 coppie per le quali abbiamo chiesto al Comune, ad aprile, glianagrafici”, ha spiegato alla stampa latrice di Padova facente funzioni Valeria Sanzari. “Io sono tenuta a far rispettare la legge e con l’attuale normativa non posso fare altro”. Con il decreto del Tribunale, ...

Da padre,credente e praticante, vorrei far notare chepossiamo lamentarci se isono sempre più lontani dal messaggio cristiano. Ci sono catechiste che propongono la nostra fede in un modo che sarà andato bene cento anni fa, ma che ora...Lo Spencer, convinto da Finn " che lo aiuterà insieme a Donna e a Eric a tenere i" sta per arrivare nel nostro paese ma sta anche per assistere a una scena cheavrebbe mai dovuto o ...Dopo che la Procura di Padova ha impugnato le registrazioni all'anagrafe di 33effettuate dal 2017, le polemiche si inaspriscono. Ma la linea della destracambia. Abbonati per leggere ...

Crema solare, non esiste quella giusta per i neonati Sky Tg24

La Procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli ...MANFREDONIA (FOGGIA) - Nuovi orizzonti sonori da esplorare, per rendere la visita nei luoghi della cultura un’esperienza non solo artistica, ...