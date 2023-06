Hyundai - Più investimenti per le elettriche | Ne venderemo 2 milioni entro il 2030

(Di martedì 20 giugno 2023) Laha deciso di rivedere gli obiettivi del piano industriale presentato poco più di un anno fa. In particolare, fino al 2032 sono previstiper 109,4 trilioni di won (circa 78 miliardi di euro al cambio attuale), contro i 95,5 miliardi stanziati nel marzo dell'anno scorso. Per le strategie di elettrificazione, ossia per nuovi impianti, joint venture nel campo delle batterie, forniture di materie prime, attività di ricerca e sviluppo e reti di ricarica, sono disponibili 35,8 trilioni di won (25,55 miliardi di euro). Vendite e produzione. Le risorse serviranno a sostenere l'obiettivo di vendere, già per il, almeno 2di veicoli a batteria, a fronte degli 1,87previsti l'anno scorso. Inoltre,la fine del decennio, il 34% della produzione ...

... che ha chiuso un terzetto siciliano racchiuso in meno di un secondo, miglioramento anche nella... D'Angelo (i30) 7"566. Gt: 1. Iacoangeli (Bmw Z4 Gt3) 5'03"380; 2. Peruggini (Ferrari 488 Ch.... fino alle numerose attività anche per ipiccoli. MiMo non è stato solo il palcoscenico delle ... Cirelli, Dodge,, Mazda, Mole Urbana, Nissan, Polestar, Ram, Suzuki, Suzuki moto, Volkswagen ...Il nuovo modello sembra leggermentegrande di quello attuale . Dunque, le dimensioni rimangono ... Comunque, anche in questo caso,è intervenuta per ricavare dello spazio per i sensori. ...