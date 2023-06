Hunter Biden patteggia Trump | “Se la cava con una multa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) Il figlio del presidente si dichiarerà colpevole di due reati fiscali minori relativi al mancato pagamento di tasse per il 2017 e 2018ha raggiunto un accordo con i procuratori federali perre nell’ambito dell’inchiesta per i reati fiscali e per possesso irregolare di un’arma. Lo rivela il Washington Post, citando documenti depositati oggi in tribunale, specificando che questomento consentirà al 53enne figlio del presidente di evitare una condanna detentiva. L’accordo dovrà essere quindi approvato da un giudice federale e quindi non è ancora chiaro quando il figlio del presidente degli Usa, Joe, dovrà presentarsi in aula per dichiararsi colpevole. Se confermato, l’accordo chiude l’inchiesta avviata nel 2018, durante l’amministrazione. La ...