Hubble | lo spettacolare “sciame stellare” immortalato dal telescopio spaziale

(Di martedì 20 giugno 2023) L'ultimo scatto delci regala una nuova foto dell'ammasso globulare noto come Ngc 6544

Ecco il video in altissima definizione ottenuto grazie al Telescopio Spaziale: Qualche info sulle nebulose Una nebulosa è un oggetto meraviglioso. Prende il nome dalla parola latina "nebula" ...... sono stati utilizzati dati ottici provenienti dal telescopio spaziale, che hanno ... conosciuta anche come M16, rivela i suoi segreti celesti nella coreografiadel cosmo. I dati del ...Le prime 4 lenti gravitazionali in alto simulano le immagini ottenute con, mentre le altre 4 ... Il risultato di questo fenomeno ècome un miraggio, generando immagini multiple della ...