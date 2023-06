Honduras | scontri tra due gang in carcere finiscono in strage | almeno 41 detenute morte | 25 carbonizzate – Il video

Molte detenute bruciate vive Tragedia in un carcere femminile in. Almeno 41 donne sono morte - di cui 25 bruciate vive - nel Centro femminile di adattamento sociale (Cefas) situato a nordovest della capitale Tegucigalpa a seguito di uno scontro tra gang ...... ha parlato dei suoi ex compagni d'avventura con cui ha vissutoparticolarmente accesi, ... Parlando della sua lunga avventura in, Helena ha dichiarato: Scopri le ultime news sull '......quale abbia pensato in queste poche ma lunghissime settimane che ha trascorso in. Non che questo gli abbia impedito di piombare nelle dinamiche di gioco , anzi: non sono mancati gli, ...

Honduras: scontri in carcere, uccise 41 donne RSI.ch Informazione

Dramma in Honduras: scontri tra gang rivali e un incendio hanno causato la morte di almeno 41 donne in un carcere. Diversi i feriti ...In seguito a un violento scontro tra gang rivali in un carcere femminile in Honduras sono morte 41 donne. Almeno 25 detenute sono decedute in seguito a gravi ustione riportate dopo un incendio, mentre ...