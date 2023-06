Honda - ZR-V | la C-Suv ibrida che alza lasticella

(Di martedì 20 giugno 2023) Sotto la pelle, ormai lo sapete, c'è la meccanica della Civic, powertrain ibrido full compreso. Ma laZR-V non è soltanto la sorella a ruote alte della berlina jap. Perché entra a gamba tesa in un segmento, il C-Suv, ricco di proposte quanto importantissimo da presidiare. Con una lunghezza di 4,57 metri, si piazza fra i 4,34 della HR-V e i 4,60 metri della CR-V. Il listino parte da 45 mila euro e prevede tre allestimenti: Elegance, Sport, Advance. Ha studiato da Civic. Apri la porta dellaZR-V e t'accoglie un ambiente del tutto simile a quello già visto sulla sorella a ruote basse, con il pannello da 7 pollici della strumentazione e uno schermo touch da 9 che svetta sulla plancia, fulcro del sistema multimediale. Un infotainment piuttosto semplice da assimilare e ben dotato dal punto di vista sia della connettività (Android Auto e Apple ...

La sostanza e la tecnologia sono assi di briscola perZR - V, che aggiunge ai pilastri della Casa anche l'offerta di unibrido , ma divertente nel comportamento stradale. Polivalente , adatto alla famiglia e pure a destreggiarsi con agilità e ...Ma laZR - V non è soltanto la sorella a ruote alte della berlina jap. Perché entra a gamba tesa in un segmento, il C -, ricco di proposte quanto importantissimo da presidiare. Con una ...Video previewZR - V e:HEV: il via agli ordini annunciato in video Alla scoperta della nuovaHR - V 2023: per noiZR - V PRONTISSIMA NEI TORNANTI Tra le curve affrontate con ...

Honda ZR-V, SUV full hybrid con ottimi consumi e prestazioni... ma che prezzo HDmotori

La gamma europea di Honda trova il nuovo baricentro con il debutto su strada di ZR-V, posizionato tra il più compatto HR-V ed il più spazioso CR-V. (ANSA) ...La prova su strada della nuova ZR-V, il Suv di taglia media che riprende base meccanica e propulsore ibrido dalla Civic ...