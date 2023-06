Hojlund tra goal e dispiacere per Slovenia-Danimarca | «Torneremo più forti»

(Di martedì 20 giugno 2023) Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Rasmustra dopo il pareggio (realizzato da lui) dellacontro laTramite Instagram, il centravanti dell’Atalanta Rasmusha rilasciato qualche dichiarazione in un post dopo il pareggio contro la: realizzando anche un. LE PAROLE – «Tuttavia, sono sicuro chedopo le vacanze. Grazie per i fan che sono andati inavremo bisogno di tutti».

48 partite, 22 gol e 7 assist tra squadre di club (Sturm Graz e Atalanta) e nazionale. Per il ... ha attirato gli interessi da parte di tantissime big del calcio europeo

