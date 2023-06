(Di martedì 20 giugno 2023) La marcia di avvicinamentoaglimaschilidisu, che si terranno a Sant Sadurnì d’Anoia (Barcellona), dal 17 al 22 luglio, è ufficialmente cominciata. Il ct Alessandro Bertolucci, coadiuvato dal suo staff tecnico, ha reso noti infatti i nomi dei 12 giocatori (3 portieri e 9 elementi di movimento) che si ritroveranno inda venerdì 23 giugno per preparare prima il Goldecate poi la rassegna continentale. Riccardo Gnata, Giulio Cocco, Francesco Compagno, Davide Gavioli, Francisco Ipinazar e Andrea Malagoli saranno i leader di una squadra a cui mancheranno per vari motivi Alessandro Verona, Federico Ambrosio, Davide Banini e Francesco Banini. Di seguito l’elenco completo e aggiornato dei selezionati e della roadmap ...

... dialogato con gli appassionati, trasmettendo le nozioni base per divertirsi ine su strada ... dal basket al volley, dal rugby all', dal nuoto alla pallanuoto, dal baseball al softball. ...Ciò si è poi dimostrato in gara, con le due Rosse tenute incon le gomme medie durante il ... Con la scusa di una partitella atra compagni di squadra, il Sofficino Australiano ha inseguito ...Gli obiettivi sono la costruzione di una nuovadi ghiaccio la Valais Arena ed il ritorno in National League entro il 2027 , si legge nel comunicato diramato nella giornata di ...

Hockey pista: i convocati dell'Italia per il primo raduno verso gli Europei 2023 OA Sport

La marcia di avvicinamento dell'Italia agli Europei maschili 2023 di hockey su pista, che si terranno a Sant Sadurnì d'Anoia (Barcellona), dal 17 al 22 luglio, è ufficialmente cominciata. Il ct Alessa ...«Gli obiettivi sono la costruzione di una nuova pista di ghiaccio – la Valais Arena – ed il ritorno in National League entro il 2027», si legge nel comunicato diramato nella giornata di lunedì.