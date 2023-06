Hit Parade | Tedua ancora in cima alla classifica seguito da Shiva

(Di martedì 20 giugno 2023) Lemusicale dell’ultima settimana suona note rap. Sono proprio i maggiori esponenti italiani, tra rivelazioni e conferme, a dominare il podio degli ultimi sette giorni. Tra i singoli vengono premiate senza ombra di dubbio le hit dell’estate fresche d’uscita. E la nuova musica non smette di arrivare con tante new entry. LaFimi degli album, vinili più venduti e singoli più ascoltati si arricchisce con qualche nuova entrata nella Top10 che segue quasi l’andamento della scorsa settimana. I primi tre posti tra gli album sono dominati dai protagonisti del panorama rap italiano, ma lasi anima di diversi stili spostandoci tra i singoli, dove sono le hit estive a trainare le prime dieci posizioni. LaFIMI degli album dominata dal rap, foto Ansa – VelvetMagSi piazza in ...

