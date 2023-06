Highlights e gol Estonia-Belgio 0-3 | qualificazioni Europei 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per leagli. A Tallinn tutto facile per i Diavoli Rossi dopo le polemiche degli ultimi giorni: in gol ci va Lukaku con una doppietta siglata con la fascia da capitano, ora per lui vacanze e la speranza di giocare nell’Inter anche l’anno prossimo Bakayoko firma il tris nel recupero. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di stasera. SportFace.