Helena Prestes rivela inediti retroscena dopo l’Isola e svela se vorrà fare il GFVip 8

La modella brasiliana,eliminata ad un passo dalla finale dell 'Isola dei Famos i, ha parlato dei suoi ex compagni d'avventura con cui ha vissuto scontri particolarmente accesi, trovandosi spesso isolata dal ...La conduttrice ironizza sulla coppia che si è ritrovata in studio per la finale del programma Ilary Blasi 'punzecchia'durante la finale de 'L'Isola dei Famosi' . La naufraga è appena rientra in Italia dopo essere stata eliminata in semifinale: protagonista assoluta di questa edizione per il suo ...In studio rientra invece, la naufraga più controversa di questa edizione, che riabbraccia finalmente il fidanzato Carlo. Mazzoli in finale I naufraghi si sfidano nella prima prova, di ...

"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi punzecchia Helena Prestes e Carlo Motta: "Quest'estate almeno quattro copertine..." TGCOM

La modella brasiliana, eliminata ad un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi, ha parlato dei suoi ex compagni d'avventura.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...