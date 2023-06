Hankook - Accordo con Euromaster per l' Italia

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 giugno 2023) Laha stretto unconper proporre i propri pneumatici negli oltre 320 punti franchising della retena. In particolare lavuole proporsi come leader nel settore delle auto elettriche grazie all'esperienza maturata come fornitore unico della Formula E, che il prossimo 15 e 16 luglio farà tappa a Roma per l'appuntamento del Campionato Mondiale. La gamma iON dalla Formula E alle elettriche di tutti i giorni. Laha presentato infatti il pneumatico stradale iON, sviluppato espressamente per le esigenze delle auto a batteria: gli elementi cardine sono la silenziosità, la durata e l'efficienza. La tecnologia Sound Absorber ha permesso di ridurre la rumorosità a bordo, mentre lo studio delle mescole ha permesso di ottenere il miglior ...