Haaland? No | ecco il favorito per il Pallone d' Oro | un nome impensabile | Guarda

(Di martedì 20 giugno 2023) Le settimane d'oro di Rodrigo Hernández Cascante, in arte Rodri. Il Triplete con il Manchester City, addolcito ancor di più dal gol decisivo realizzato nella finale di Istanbul contro l'Inter, e il successo alle Nations League, con la vittoria ai rigori della sua Spagna contro la Croazia. Un successo a tutto tondo, sia a livello collettivo che individuale con il Manchester City e la nazionale spagnola, che inevitabilmente gli ha permesso di vedere il suoaccostato ald'Oro. Insomma, per Rodri, classe 1996, sono giorni indimenticabili. Dopo Villarreal e Atletico Madrid, nel 2019 il giocatore si è trasferito in Inghilterra per 70 milioni di euro. Qualità, quantità, visione di gioco, senso della posizione, fisicità e anche capacità di vedere la porta. Insomma un centrocampista completo Rodri, che in nove giorni ha fatto incetta di premi. ...