Guler | che gemma! Il baby fenomeno incanta la Turchia e il Milan ci pensa

Il Milan osserva Le stesse nella testa del Milan di RedBird,ha individuato inil perfetto giocatore da progetto: giovane, con colpi importanti e con ampi margini di crescita dopo i 5 gol ...... al 71' gol di Nayir, bellissimo il 2 - 0 del gioiellino Ardanel finale. Comanda l'Armenia ... A 7 punti troviamo Slovenia e Danimarcahanno impattato sull'1 - 1. Gol di Sporar al 24', pari di ......serata la Turchia ha battuto il Galles con il risultato di 2 - 0 grazie alle reti di Nayir e. ... Nel pomeriggio la Finlandiastende San Marino per 6 - 0. Classifica: Finlandia e Kazakistan 9 ...

Arda Guler abbaglia la Turchia e il Milan fa sul serio: i dettagli Calciomercato.com

Il gol capolavoro al Galles è il primo con la Nazionale. I rossoneri lo seguono e potrebbero decidere di investire su di lui ...Giorni di riflessione in casa Milan sul mercato: i rossoneri stanno sondando diversi profili per l'attacco dopo l'addio di Brahim Diaz, in particolare concentrandosi sul ruolo di esterno d'attacco vis ...