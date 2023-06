Guerra Ucraina | Lavrov | Nato vuole combattere | Russia pronta

(Di martedì 20 giugno 2023) Kiev, 20 giu. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha accusato ladi voler "" inin quanto l'Alleanza ha dimostrato di non voler fermare le ostilità. Durante la sua visita ufficiale a Minsk, in Bieloha sottolineato che "per bocca" del segretario generale della, Jens Stolteberg, Mosca sa che gli alleati dell'"sono contrari al 'congelamento', come si suol dire, del conflitto in". "Quindi vogliono. Bene, lasciamoli. Siamo pronti per questo", ha proseguito, che ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e gli omologhi dei Paesi che compongono l'Organizzazione del ...

Il Pnrr, e i suoi tempi di attuazione, vengono inoltre annoverati dall'Ufficio Parlamentare tra le variabili che potrebbero frenare il Pil , insieme allaine all'inflazione. Il debito ...Contestualmente, sono cresciuti enormemente i costi energetici, con il gasolio andato alle stelle dopo lo scoppio dellain. In più, Dolomitibus deve fare i conti con una ormai cronica ...Così è stato in Afghanistan e così potrebbe accadere in, con unaper alcuni pianificata e sostenuta per ragioni economiche e che l'economia potrebbe chiudere. In ultima analisi, stiamo ...

Attacchi aerei su Leopoli, Kiev, Kherson. Armi nucleari tattiche, Biden: la minaccia russa è reale - Il mezzo corazzato russo colpito al serbatoio: sembra un razzo - Il mezzo corazzato russo colpito al serbatoio: sembra un razzo RaiNews

