Guerra Ucraina | Lavrov | Nato vuole combattere | Russia pronta

(Di martedì 20 giugno 2023) Kiev, 20 giu. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo, Sergei, ha accusato ladi voler "" inin quanto l'Alleanza ha dimostrato di non voler fermare le ostilità. Durante la sua visita ufficiale a Minsk, in Bieloha sottolineato che "per bocca" del segretario generale della, Jens Stolteberg, Mosca sa che gli alleati dell'"sono contrari al 'congelamento', come si suol dire, del conflitto in". "Quindi vogliono. Bene, lasciamoli. Siamo pronti per questo", ha proseguito, che ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e gli omologhi dei Paesi che compongono l'Organizzazione del ...

