Guasto improvviso | interruzione idrica in zona San Modesto

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGESESA comunica che, da pochi minuti è stato riscontrato unsu chiave di linea in via Firenze-San. I nostri tecnici sono già a lavoro. Pertanto, nel corso della mattinata, e fino ad ultimazione lavori, potranno verificare fenomeni di irregolarità dell’erogazione, quali mancanza d’acqua e bassa pressione nelle seguenti strade: Via Napoli (lato pari dal civ. 44 al civ. 166), Via Luigi Piccinato, Via Giuseppe Maria Galanti, Traversa I Giuseppe Maria Galanti, Traversa II Giuseppe Maria Galanti, Traversa III Giuseppe Maria Galanti, Via Raoul Follerau, Via Teodoro Mommsen, Via Raffaele Garrucci, Via Alfredo Parente, Via Anna Severino, Via Ferdinando Gregorovius, Piazza San, Via Torino, Via Milano, Via Cesare ...

... che visto il servizio disastroso ci rifiutiamo di chiamare MetroMare, con i pendolari fatti scendere a mezzogiorno per une lasciati come sempre in balia della lotteria delle ...Non si tratta, quindi, di una serie di attività preventivabili o programmabili, ma di un tempestivo intervento da parte dell'azienda specializzata nel caso in cui si verifichi un. ...... mi immedesimerei in uno di quei maturandi che, in un aula dal condizionamento, madidi di ... ahh!!...ma ecco d'il lampo di genio suggerito dal 'Tema' dei Giganti e così avrei ...

Guasto improvviso sulla rete idrica: a secco ben 6 Comuni ciociari FrosinoneToday

GESESA comunica che, da pochi minuti è stato riscontrato un guasto improvviso su chiave di linea in via Firenze- zona San Modesto. I nostri tecnici sono già a lavoro. Pertanto, nel corso della mattina ...Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Il Comune di Minori rende noto che, a causa di un improvviso guasto alla condotta idrica, questa mattina, martedì 20 giugno, i ...