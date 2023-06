Gruppo Irgenre | via al complesso commerciale di Capodrise | 90 000 metri quadrati dedicati alla famiglia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) Un’area di 90.000, dei quali ben 27.000 al coperto. Basterebbero già questi numeri a rendere l’idea della portata del nuovo, voluto e realizzato dal, che si inaugura a. Uno dei primi esempi di rigenerazione di un plesso in disuso. Un’area che da oltre un ventennio versava in uno stato di degrado assoluto, un vero e proprio scempio per la comunità di, è stato trasformato in una attività fiorente e capace di generare nuovi posti di lavoro. Il nuovonon solo rende oggi più gradevole l’ingresso nella città di, ma accoglie eccellenze del settore retail quali: Tecnomat, Conad e Maury’s dopo la riuscita ...